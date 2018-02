Primeiro-ministro da Hungria sofre derrota em eleição parcial a poucos meses das legislativas

O partido do primeiro-ministro húngaro conservador Viktor Orban, Fidesz (centro-direita), sofreu ontem uma derrota numa eleição municipal parcial, numa altura em que faltam poucos meses para as legislativas húngaras.

As eleições legislativas na Hungria estão previstas para 08 de abril e Viktor Orban pretende alcançar um terceiro mandato consecutivo.

Peter Marki-Zay, candidato independente, mas apoiado por todos os partidos da oposição, venceu a eleição parcial na cidade de Hodmezövasarhely, com 57,5% dos votos contra os 41,5% de Zoltan Hegedüs, candidato do Fidesz, segundo dados do gabinete nacional eleitoral após a contagem de 92% dos boletins de voto.

Este resultado está a ser encarado com surpresa, uma vez que esta pequena cidade no sul da Hungria é considerada um bastião de um dos homens fortes de Orban, Janos Lazar, o ministro que gere o gabinete do primeiro-ministro húngaro.

Nas últimas eleições locais em 2014, o Fidesz triunfou com 61% dos votos.

“Embora esta vitória em si não prejudique a provável vitória do Fidesz, vai certamente mudar o clima do país nas últimas semanas antes das eleições”, referiu o portal de notícias independente Index.hu, considerando que este resultado irá dar alento às forças da oposição.

Entre outros aspetos, Viktor Orban é conhecido pelas suas fortes reservas em relação à entrada de migrantes no espaço comunitário, bem como pela rejeição da ideia de impor aos Estados-membros da União Europeia (UE) quotas obrigatórias para o acolhimento de refugiados.

O Fidesz, o partido de Orban, chegou ao poder em 2010.