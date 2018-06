Portugal Expo Internacional em Londres foi canelada à última da hora

Foi cancelada inesperadamente uma Expo com a designação ‘Portugal Expo Internacional - The very best of Portugal’ que iria decorrer entre os dias 8 e 10 de Junho, no centro de Londres.

Foram mais de 30 empresas portuguesas que ontem acabaram surpreendias quando chegaram ao espaço onde iria decorrer a Expo e reparam que o local se encontrava fechado.

Segundo conseguimos apurar o evento é organizado pela PM Excel Group e decorria por ocasião das celebrações do Dia de Portugal, conforme consta dos adereços promocionais e eram esperadas mais de três mil visitantes.

O objectivo da Expo pretendia promover oportunidades de investimento imobiliário, ideias inspiraras de viagens através de uma visão genuína do invejável ‘Estilo de vida português’, bem como o turismo, materiais de construção, mobiliário, têxteis, calçado e moda.