Pelo menos três feridos em tiroteio em escola de Maryland

O atirador e outras duas pessoas ficaram gravemente feridos num tiroteio ocorrido hoje numa escola secundária de Maryland, perto da capital dos Estados Unidos, Washington, disse o xerife de Saint Mary à televisão MSNBC.

Segundo a televisão, os três feridos estão em estado crítico. A porta-voz do xerife, Julie Yingling, disse por seu lado à imprensa que não há vítimas mortais. O tiroteio ocorreu ao princípio da manhã no liceu Great Mills, no condado de Saint Mary, no sul do Maryland.

Em fevereiro, 17 pessoas morreram num tiroteio numa escola secundária em Parkland, na Florida. Alunos que sobreviveram ao tiroteio lançaram uma campanha nacional pelo controlo de armas de fogo nos Estados Unidos.