Pelo menos 30 crianças morreram em ataque das forças aéreas afegãs

Pelo menos 36 pessoas, 30 das quais crianças, morreram no dia 02 de abril num bombardeamento das forças aéreas afegãs na província de Kunduz (norte), segundo um relatório hoje divulgado pela missão da ONU no Afeganistão (Unama).

O relatório, segundo o qual outras 71 pessoas ficaram feridas no ataque, diz que a 02 de abril helicópteros da aviação afegã lançaram uma operação aérea contra a localidade de Laghmani, no distrito de Dasht-e-Archi, em que usaram mísseis e metralhadoras pesadas durante uma cerimónia religiosa junto a uma madraça ou escola corânica.

“A 07 de maio, a Unama registou 107 vítimas (36 mortos e 71 feridos) (...) das quais 81 eram crianças (30 mortos e 51 feridos)”, disse a ONU no relatório, que tem por base 90 entrevistas a vítimas, testemunhas, funcionários e pessoal médico, e uma missão de reconhecimento do local, entre outras fontes.

A missão da ONU afirma, no entanto, que recebeu “informação credível” de que o bombardeamento fez pelo menos 122 vítimas (38 mortos e 84 feridos), provocando a morte de 30 crianças e ferindo outras 57.

“A Unama adverte que as cifras apresentadas neste relatório podem não ser exaustivas devido às exigentes referências de verificação e às dificuldades para conseguir a informação”, acrescenta o relatório.

O Governo afegão anunciou a 02 de abril a morte de 45 rebeldes num bombardeamento contra uma reunião de rebeldes em Dasht-e-Archi.

No entanto, denúncias de que o bombardeamento teria sido contra uma madraça e notícias de crianças atendidas nos hospitais da capital provincial, Kunduz, levaram a Unama e o Governo afegão a abrirem investigações.

Mais tarde, o Governo reconheceu um número indeterminado de baixas civis, mas disse terem sido vítimas de disparos dos rebeldes e não de fogo dos helicópteros militares.

Segundo a Unama, 3.438 civis morreram e 7.015 ficaram feridos no Afeganistão no ano passado, em resultado do conflito, números ligeiramente inferiores às 11.434 vítimas de 2016 (3.510 mortos e 7.924 feridos).