Pelo menos 23 pessoas morrem em confrontos na República Democrática do Congo

Pelo menos 23 pessoas da comunidade Hema, na República Democrática do Congo (RDC), foram “massacradas” na sexta-feira, no reaparecimento de um conflito com o grupo rival Lendu, disse um líder local.

De acordo com uma fonte da região citada pela AFP, há também cerca de uma dúzia de mortos entre os Lendu, em confrontos sobre a propriedade de um conjunto de terras no leste da RDC.

Em 2003, o conflito que agora se reacendeu já tinha dado lugar a uma intervenção da força militar europeia Artemis, depois de dezenas de milhares de mortos, segundo os relatos das organizações não governamentais no terreno.

O porta-voz da comunidade Hema, Hadji Ibrahim Ruhigwa Bamaraki, disse também que os confrontos resultaram em “centenas de casas incendiadas em várias aldeias”.

O responsável considera tratar-se de “um ataque terrorista”.