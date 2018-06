Pelo menos 192 pessoas desaparecidas devido a erupção vulcânica na Guatemala

Pelo menos 192 pessoas foram dadas como desaparecidas na Guatemala, na sequência da erupção do vulcão do Fogo, no domingo, indicou a Protecção Civil.

“Já temos o número e os nomes das pessoas que estão desaparecidas: 192”, declarou o director da agência de Coordenação e Gestão de Desastres da Guatemala, Sergio Cabañas, na terça-feira à noite.

Os últimos dados apontam para pelo menos 72 mortos, continuando os bombeiros à procura de pessoas nos escombros.

O vulcão, situado a oeste da Cidade da Guatemala, entrou em erupção no domingo, cobrindo as aldeias circundantes de cinzas incandescentes e lava, dando pouco tempo aos residentes para fugir.

As autoridades indicaram que mais de 3.200 pessoas de povoações na zona foram retiradas das habitações devido à queda das cinzas, que afectam uma área com perto de 1,7 milhões de pessoas.

O Instituto de Sismologia guatemalteco anunciou que o vulcão, de 3.763 metros de altura, já tinha alertado para a hipótese de uma nova erupção.