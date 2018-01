Pelo menos 11 mortos em confrontos armados no estado mexicano de Guerrero

Pelo menos 11 pessoas morreram, este domingo, no turbulento estado de Guerrero, no sul do México, na sequência de violentos confrontos entre homens armados e agentes da comunidade local e da polícia.

Segundo o porta-voz da segurança do estado de Guerrero Roberto Alvarez, oito pessoas morreram na sequência de uma emboscada à polícia da comunidade antes de amanhecer na cidade de La Concepcion, perto da estância balnear de Acapulco.

Mais tarde, a polícia do estado chegou ao local para desarmar os agentes locais, e outro tiroteio teve lugar resultando em três mortes.

O procurador-geral do estado, Xavier Olea Pelaez, afirmou que 30 membros da polícia comunitária foram detidos por suspeita de crimes como homicídio e posse de arma ilegal e de droga.

Entre os detidos figura Marco Antonio Suastegui, o fundador da força da comunidade e líder do movimento social que durante mais de uma década tem lutado contra um projeto de uma hidroelétrica na região.

Segundo a agência de notícias norte-americana Associated Press (AP), o fotojornalista Bernandino Hernandez relatou que enquanto fazia a cobertura foi agredido, pontapeado e arrastado pela polícia do estado de Guerrero e obrigado a entregar os cartões de memória da sua câmara. Hernandez também afirmou ter testemunhado vários outros jornalistas a serem alvo de maus tratos.

Hernandez, que é um colaborador regular da AP, embora não estivesse ao serviço da agência neste caso, indicou ainda que capturou imagens da polícia a recorrer ao uso da força contra os locais que tentavam evitar a detenção de agentes da comunidade: “Algumas pessoas foram arrastadas pelos cabelos e levadas”.

Guerrero é um dos mais violentos estados do México, onde atuam gangues de crime organizado.