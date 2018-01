Papa envia condolências pelas vítimas de acidente de autocarro no Peru

O papa enviou hoje as suas condolências aos familiares das vítimas do acidente de um autocarro que caiu por uma ravina no Peru, na terça-feira, causando 51 mortos e seis feridos.

Francisco transmitiu os pêsames num telegrama assinado pelo secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, informou o Vaticano.

No telegrama, o papa diz ter ficado “profundamente angustiado” com a “dolorosa notícia” do acidente em Pasamayo, a norte da capital peruana, Lima.

Quase todos os ocupantes do autocarro morreram depois de este ter chocado com um reboque de tractor e ter caído por uma ravina. O acidente ocorreu numa parte estreita da estrada conhecida como “A Curva do Diabo”.

Este foi um dos acidentes com mais mortos na história do país, segundo as autoridades, mas os desastres nas estradas com um elevado número de vítimas mortais ocorrem com relativa frequência no Peru, onde morreram mais de 2.600 pessoas em 2016.