Papa diz que redes sociais devem promover solidariedade e não alienação

O papa Francisco alertou hoje para a necessidade de as redes sociais não se tornarem “num local de alienação”, sem humanidade, mas sim de promoção da solidariedade e do respeito pelo outro.

Esta mensagem foi transmitida através da iniciativa “O vídeo do papa” que todos os meses aborda o que considera serem os grandes desafios do mundo actual.

“Vamos aproveitar as possibilidades de encontro e solidariedade oferecidas pelas redes sociais, que a rede digital não seja um lugar de alienação, mas sim um lugar rico em humanidade”, disse Jorge Bergoglio no vídeo legendado em nove idiomas.

O pontífice argentino considerou que “a internet é uma dádiva de Deus”, que implica “uma grande responsabilidade” e que não deve anular a personalidade de cada pessoa, mas sim favorecer a solidariedade e o respeito pelos outros e suas diferenças.

“O vídeo do papa” é uma iniciativa da chamada Rede Mundial de Oração e foi impulsionado pelo próprio Francisco, coincidindo com a celebração do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, de dezembro de 2015 a novembro de 2016.