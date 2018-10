Panamá concede visto por cinco anos a imigrantes venezuelanos

O Panamá anunciou hoje que vai conceder vistos turísticos e empresarias por um período de cinco anos aos imigrantes venezuelanos.

Em comunicado, o serviço de migração do Panamá (SNM) afirmou que este tipo de visto começou a ser concedido na sexta-feira e vai permitir “múltiplas entradas e saídas” durante o período estipulado.

“O objetivo deste decreto é facilitar os procedimentos de viagem para turistas e empresários, que entram regularmente no Panamá, e que contribuem para o desenvolvimento e crescimento económico” do país, indicou.

Segundo o comunicado, “o SNM está a cumprir a missão de controlar o movimento migratório de entradas e saídas de nacionais e estrangeiros, assim como a permanência destes últimos no território nacional e reafirma o compromisso de aplicar as atuais disposições migratórias, com base no pleno respeito aos direitos humanos e das leis da República do Panamá”.

Esta medida é válida também para os cidadãos naturais de Cuba, China, Índia e República Dominicana.

Desde fevereiro de 2008 que os visitantes estrangeiros podiam permanecer legalmente até 30 dias no Panamá.