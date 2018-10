Pacote enviado à CNN continha explosivo activo e envelope com pó branco

O pacote hoje enviado para as instalações do canal televisivo norte-americano CNN, em Manhattan, Nova Iorque, continha um explosivo ativo e um envelope com pó branco, indicou o comissário da polícia de Nova Iorque (NYPD).

Segundo o chefe da unidade de contraterrorismo da NYPD, John Miller, o dispositivo explosivo encontrado na sede da CNN, no edifício Time Warner, evacuado esta manhã, parece ter sido enviado pela mesma pessoa que enviou bombas artesanais para casa do multimilionário e filantropo George Soros, da ex-secretária de Estado Hillary Clinton e do ex-presidente Barack Obama.

John Miller e responsáveis da polícia federal (FBI) precisaram, em conferência de imprensa, que os dispositivos improvisados eram todos semelhantes - pedaços de cano bem selados com material explosivo no interior -, mas que o da CNN era negro e tinha arames, acrescentando que a substância no envelope está a ser analisada para se saber se é perigosa.

Segundo o responsável da unidade de contraterrorismo da NYPD, os engenhos - que não chegaram às mãos dos destinatários e não fizeram feridos - estão a ser interpretados como um padrão, e ainda não foi feita qualquer detenção.

Na conferência de imprensa, o governador do Estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, disse que não ficará surpreendido se forem encontrados mais explosivos destes e que o seu gabinete também recebeu um, que está agora a ser analisado.

“Não deixaremos que estes bandidos terroristas mudem a forma como vivemos as nossas vidas”, sublinhou Cuomo.

Ao seu lado, o presidente da câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse que o que aconteceu hoje representou um “dia doloroso” para o país, porque foi “claramente um ato de terrorismo que tentou minar a liberdade dos seus principais meios de comunicação”, pelo que vai reforçar as medidas de segurança na cidade.