ONU anuncia que bombardeamento na capital do Iémen fez seis mortos e 90 feridos

O bombardeamento de segunda-feira na capital do Iémen, Sanaa, fez pelo menos seis mortos e 90 feridos, e não 30 como tinha sido anunciado, anunciou hoje a ONU, citando informações oficiais.

Entre os 90 feridos há vários em estado muito grave, pelo que o balanço de mortos pode aumentar, explicou o porta-voz do Gabinete de Assuntos Humanitários das Nações Unidas, Jens Laerke.

O ataque, precisou, foi lançado pela coligação liderada pela Arábia Saudita contra “uma área habitada por civis” próxima do palácio presidencial.

O palácio, sede do governo, está sob controlo dos rebeldes xiitas Huthi, que tomaram Sanaa em 2014 e forçaram o governo do presidente Abdo Mansur Hadi, reconhecido pela comunidade internacional, a transferir-se para a segunda cidade do país, Áden.

Segundo Laerke, o número de vítimas do ataque foi fornecido pelo Ministério da Saúde Pública e População iemenita.

O porta-voz da ONU precisou ainda que muitas das vítimas são estudantes de duas escolas próximas do palácio, na movimentada zona comercial de Tahrir, perto de um grande hotel, de um banco e várias lojas.