Ministro canadiano dos Desportos demite-se acusado de assédio sexual

O ministro dos Desportos canadiano, Kent Hehr, apresentou a sua demissão, depois de ter sido acusado de comportamento inapropriado para com mulheres, anunciou na quinta-feira o primeiro-ministro, Justin Trudeau.

O chefe do Governo tinha exprimido na manhã de quinta-feira a sua compaixão pelas vítimas de agressão sexual e condenado severamente o comportamento de dois outros responsáveis políticos canadianos, forçados a demitirem-se em poucas horas na véspera.

“Aceitei a demissão de Kent Hehr do Governo, enquanto se aguarda o resultado do inquérito”, indicou Trudeau, em comunicado.

No Fórum Económico Mundial, que decorre em Davos, na Suíça, Trudeau tinha sido interrogado pelos jornalistas durante a manhã de quinta-feira sobre as acusações de algumas mulheres, que receavam estar no mesmo elevador que Hehr, quando esteve era deputado no parlamento provincial de Alberta, entre 2008 e 2015, devido a observações de carácter sexual que lhes dirigia.

“Levo este assunto muito a sério”, declarou Trudeau, prometendo que iria discutir o assunto com Kent Hehr e fazer o ponto da situação antes de partir de Davos, na noite de quinta-feira.

“Qualquer forma de assédio é inaceitável e os canadianos têm o direito e trabalhar em um ambiente sem assédio. Uma das primeiras coisas que fizemos quando formámos o Governo foi o de criar processos rigorosos para investigar as alegações”, lembrou o primeiro-ministro canadiano, que chefia o Partido Liberal.

Antes, e em menos de 24 horas, o chefe do Partido Conservador da província de Ontário, a mais populosa do país, Patrick Brown, e o da Nova Escócia, Jamie Baillie, também se demitiram devido a alegações de condutas sexuais impróprias.