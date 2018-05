Ministra dos Negócios Estrangeiros sul-coreana nos EUA na sexta-feira

A chefe da diplomacia sul-coreana reúne-se na sexta-feira, em Washington, com o homólogo norte-americano para preparem a cimeira entre os dois países, a 22 de Maio.

O encontro entre os Presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, Donald Trump e Moon Jae-in, respectivamente, vai realizar-se antes da reunião histórica entre Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Kang Kyung-wha e Mike Pompeo vão analisar a histórica cimeira intercoreana, de 27 de Abril, e discutir como vão coordenar as conversas com Kim Jong-Un sobre a desnuclearização e a paz duradoura na península coreana, explicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano, em comunicado.

No final da reunião de trabalho, os dois responsáveis vão realizar uma conferência de imprensa conjunta.

A reunião de sexta-feira acontece depois da histórica cimeira intercoreana e antes do encontro, em meados de junho, em Singapura, entre Trump e Kim, durante o qual deverão debater a desnuclearização da península.

Na quarta-feira, Mike Pompeo deslocou-se à Coreia do Norte para discutir as modalidades desta cimeira, tendo garantido a libertação de três norte-americanos detidos na Coreia do Norte.