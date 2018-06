Milhares de mulheres celebram 100 anos de direito de voto no Reino Unido

Milhares de mulheres são hoje esperadas em desfiles marcados para várias cidades do Reino Unido para celebrar os 100 anos desde que foi conquistado o direito ao voto feminino naquele Estado.

Em causa estão desfiles em cidades como Londres, Edimburgo, Cardiff e Belfast, no qual serão usados elementos com as cores do movimento sufragista que lutou pelo direito de as mulheres votarem - verde, branco e violeta.

Para isso, as participantes irão empunhar faixas inspiradas em ‘slogans’ que reflitam o passado e a vida atual das mulheres britânicas.

Em Londres, o desfile percorre o centro da capital do Reino Unido, ao passar por Piccadilly e Trafalgar Square e terminar no parlamento.

Em 1918, em plena I Guerra Mundial, o parlamento britânico aprovou uma lei que outorgava o direito ao voto às mulheres maiores de 30 anos, que naquele momento eram mais de oito milhões.

Esta conquista das sufragistas britânicas enquadra-se num movimento social mais amplo, que anteriormente tinha reconhecido o voto feminino na Nova Zelândia (1893), na Austrália (1902), na Finlândia (1906), na Noruega (1913) e na União Soviética (1917), e que logo seria imitado na Alemanha (1918) e nos Estados Unidos (1920).