May acredita que acordo ainda é possível

A primeira-ministra britânica defendeu hoje que um acordo para a saída ordenada do Reino Unido da União Europeia (UE) ainda é possível, mostrando-se confiante de que poderá ser alcançado se ambas as partes trabalharem intensamente nas próximas semanas.

“Falarei com os líderes esta noite sobre os progressos significativos que têm sido feitos desde Salzburgo [em setembro], tanto no acordo de saída, como na parceria futura. As equipas têm estado a trabalhar arduamente de modo a que possamos solucionar as questões ainda em aberto”, enalteceu Theresa May, à entrada para o Conselho Europeu, em Bruxelas.

A primeira-ministra britânica mostrou-se convicta de que ainda é possível alcançar um acordo que evite a saída desordenada do Reino Unido da UE, com o tom das suas declarações a contrastar com aquele que tem sido adoptado tanto pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, como pelo principal negociador comunitário, Michel Barnier.

“O que observámos é que resolvemos grande parte das questões sobre o acordo de saída, ainda há a questão do ‘backstop’ da Irlanda do Norte, mas acredito que todos à volta da mesa querem alcançar um acordo. Trabalhando conjunta e intensamente, podemos alcançar um acordo. Acredito que um acordo ainda é possível”, enfatizou.

Questionada sobre se aceitaria uma extensão do período de transição, como terá sido proposto por Barnier, May voltou a insistir que a prioridade é solucionar a questão do ‘backstop’ [solução de recurso] da fronteira irlandesa.

“Acredito que é possível, ao trabalharmos juntos, encontrar uma solução para esse problema, e uma solução que permita que avancemos com o pacote completo, e também com a futura parceria. Progressos importantes foram feitos desde Salzburgo. Trabalhando intensamente nos próximos dias e semanas, creio que alcançaremos um acordo, que é algo que acredito que todos querem, e que é do interesse tanto do Reino Unido e como da UE”, concluiu.

Os chefes de Estado e de Governo da UE reúnem-se hoje em Conselho Europeu para debater o progresso das negociações para o ‘Brexit’.

A primeira-ministra britânica é esperada ao final da tarde em Bruxelas, onde fará uma curta apresentação para os chefes de Estado e de governo dos parceiros europeus sobre a posição britânica relativa às negociações para o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

Theresa May deixa depois a reunião e os restantes 27 líderes da UE têm um jantar de trabalho sobre o tema.

Este Conselho Europeu foi inicialmente apresentado como um “momento da verdade” a menos de seis meses do Brexit, previsto para 29 de Março de 2019, para encontrar um entendimento.

Porém, as últimas discussões entre a UE e Londres acabaram num impasse devido à questão de uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, que ambos os lados querem evitar para proteger os acordos de paz de 1998.

Os 27 gostariam de ver o compromisso de que a Irlanda do Norte permanecerá na união aduaneira após o final do período de transição, em dezembro de 2020, caso não seja concluído um acordo comercial, o que o Reino Unido recusa.