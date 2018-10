Lucros da Airbus sobem para 1,5 mil milhões no 3.º trimestre

O grupo francês Airbus obteve lucros de 1.453 milhões de euros no terceiro trimestre do ano, uma subida de cerca de 4% face ao período homólogo, anunciou hoje a empresa.

“O lucro líquido consolidado neste período foi de 1.453 milhões de euros (face a 1.398 milhões de euros no período homólogo de 2017) e o resultado por ação de 1,88 euros (face a 1,81 euros no período homólogo de 2017) incluíram um impacto negativo da reavaliação cambial de instrumentos financeiros, compensado em parte pela reavaliação positiva de certos investimentos de capital”, lê-se num comunicado.

De acordo com o presidente executivo da empresa, Tom Enders, os resultados dos primeiros nove meses do ano “refletem principalmente o bom desempenho do A350 e o perfil de entregas dos aviões”.

“Apesar de termos entregue mais aviões do que no ano passado, ainda temos muito a fazer para cumprir os nossos compromissos,“ afirmou Tom Enders, acrescentado que o foco operacional da Airbus “permanece nas entregas de aviões e em assegurar o aumento da produção do A320neo”.

As encomendas líquidas de aviões comerciais ascenderam a 256 aviões (face a 271 no período homologo em 2017), com as encomendas brutas de 311 aviões a incluir 58 aviões A350 XWB.

A carteira de encomendas da Airbus cifrou-se em 7.383 aviões comerciais, à data de 30 de setembro de 2018.

Já as receitas aumentaram para 40,4 mil milhões de euros, contra 38,8 mil milhões de euros no período homólogo.

A Airbus entregou um total de 503 aviões comerciais no terceiro trimestre, acima dos 454 registados no período homólogo.