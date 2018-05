Jornalista russo Babchenko está vivo e serviços secretos encenaram morte

O jornalista russo Arkadi Babchenko, que foi dado como morto após ter sido baleado na terça-feira em Kiev, compareceu hoje numa conferência de imprensa na capital ucraniana, na qual os serviços secretos ucranianos informaram que encenaram o assassínio.

O diretor dos serviços de segurança da Ucrânia, Vasily Gritsak, referiu na conferência de imprensa que a agência encenou a morte de Arkadi Babchenko para tentar capturar aqueles que estavam a ameaçar a vida do jornalista russo, um reconhecido crítico do Kremlin (sede do Presidência russa), denunciando a implicação dos serviços especiais russos.

“Graças a esta operação, conseguimos frustrar uma provocação cínica e documentar os preparativos deste crime pelos serviços especiais russos”, disse Vasily Gritsak, em declarações aos jornalistas, precisando que a “provocação” consistia em assassinar Babchenko.

Kiev e a polícia nacional ucraniana informaram que Arkadi Babchenko tinha sido baleado várias vezes nas costas na terça-feira à noite junto do seu apartamento em Kiev e que tinha sido encontrado pela sua mulher.

O jornalista russo surgiu hoje na conferência de imprensa ao lado de Vasily Gritsak e agradeceu a todos que tinham reagido e lamentado a sua morte, segundo noticiaram as agências internacionais.

Babchenko, de 41 anos e um dos repórteres de guerra russos mais conhecidos, deixou a Rússia depois de ter recebido ameaças. Inicialmente, o jornalista foi para Praga, instalando-se posteriormente em Kiev.