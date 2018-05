Jihad Islâmica anuncia em Gaza acordo de cessar-fogo com Israel

A Jihad islâmica anunciou esta noite um acordo de cessar-fogo concluído entre os movimentos palestinianos e Israel, sob os auspícios do Egipto, após um dia de confrontos em redor da Faixa de Gaza.

“Na sequência de comunicações com a parte egípcia, foi concluído um acordo de cessar-fogo com Israel para um regresso à calma na base do acordo de 2014”, que pôs termo ao último conflito na Faixa de Gaza, referiu em comunicado Dawoud Shihab, porta-voz da Jihad Islâmica.

“Todos os grupos estão envolvidos neste acordo”, precisou Shihab em declarações à agência noticiosa France-Presse, ao ser questionado sobre se o movimento islamita Hamas, que dirige a Faixa de Gaza, também está incluído na trégua.

Israel ainda não reagiu a este anúncio.

O Egipto, antiga potência dominante em Gaza e um dos dois únicos países que mantêm relações oficiais com Israel, desempenha tradicionalmente a função de intermediário com os grupos palestinianos.