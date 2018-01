Israel proíbe entrada de organizações que apelam ao boicote

Israel publicou hoje uma lista de organizações que apelam publicamente ao boicote ao Estado judeu, proibindo os seus apoiantes de entrarem em território nacional.

A lista, divulgada pelo Governo israelita, inclui duas dezenas de organizações, metade das quais europeias, como os ramos francês e italiano do movimento da sociedade civil palestiniana Boicote, Desinvestimento, Sanções (BDS), a britânica Campanha de Solidariedade com a Palestina ou a Associação de Solidariedade França-Palestina, e o americano Vozes Judaicas pela Paz, com mais de 13 mil membros.

“A publicação desta lista é um passo suplementar na luta contra as tentativas de deslegitimar Israel e de destruir Israel como um Estado judaico”, justifica, num comunicado oficial, citado pela agência francesa AFP, o ministro da Segurança Pública e dos Assuntos Estratégicos, Guilad Erdan.

“Nenhum país deixaria entrar no seu território pessoas que lhe querem causar dano”, frisou, detalhando que as organizações listadas realizam uma campanha “consistente e contínua” de “mentiras” contra Israel.

Citado pelo jornal The Jerusalem Post, o ministro indicou que o Governo mudou “da defesa para a ofensiva”.

“Não será concedido qualquer visto ou autorização de entrada a alguém que, não sendo cidadão israelita nem residente permanente, pertença a uma organização ou instituição que tenha feito apelo público ao boicote contra o Estado de Israel”, precisou.

Segundo o jornal americano The Washinton Post, ainda não é claro como a lista será aplicada na prática, mas estima-se que a medida possa afetar milhares de pessoas.

Em março, o parlamento israelita aprovou uma lei que proíbe a entrada em Israel dos apoiantes do movimento BDS, que acusa de antissemitismo.

O BDS, que nega a acusação, tem apelado ao boicote económico, cultural e científico de Israel até que este ponha fim à ocupação dos territórios palestinianos.