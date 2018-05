Hezbollah declara “grande vitória” nas legislativas no Líbano

O movimento xiita libanês Hezbollah reclamou hoje uma “grande vitória” nas eleições de domingo no Líbano, as primeiras legislativas no país em quase uma década.

“É uma grande vitória moral e política [...] O objetivo foi alcançado”, disse o líder do movimento, Hassan Nasrallah, num discurso transmitido pela televisão.

Nasrallah não divulgou resultados do movimento, mas afirmou que “a composição do futuro parlamento representa uma garantia e uma força protetora” para “a resistência”.

Resultados parciais citados pela agência Associated Press indicam que o Hezbollah elegeu pelo menos 43 deputados.

A declaração de vitória surge depois de o primeiro-ministro, Saad Hariri ter anunciado que o seu Movimento do Futuro perdeu um terço dos deputados no Parlamento, elegendo 21 deputados contra 33 no parlamento cessante (128 assentos).

As legislativas de domingo foram marcadas por uma fraca participação (49,2%).

Os resultados oficiais devem ser divulgados ainda hoje.