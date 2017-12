Governo do Vietname cria unidade com 10.000 agentes para vigiar ciberespaço

O Governo do Vietname criou uma unidade militar de 10.000 agentes para proteger o Estado e o ciberespaço e combater as “forças hostis”, informa hoje a imprensa local.

A nova unidade chama-se Força 47, segundo revelou esta semana numa reunião governamental o vice-presidente do departamento da Política Geral das Forças Armadas do Vietname, Nguyen Trong Nghia.

O nome da entidade provém da directiva 47, através da qual foi criada a equipa, de acordo com o diário local Tuoi Tre (Juventude).

Nghia disse que a Força 47 vai colaborar com outras agências de segurança do Estado para combater os “pontos de vista errados”.

O regime socialista que governa o Vietname proibiu em 2013 a publicação na Internet de material considerado crítico em relação ao Governo, ou que possa prejudicar a segurança nacional.

Pelo menos 100 pessoas estão presas por motivos políticos e religiosos no Vietname, segundo a organização Human Rights Watch (HRW).

As autoridades estão a “perseguir primeiros os ativistas que criam opinião, como Mother Mushroom (o pseudónimo de Nguyen Ngoc Nhu Quynh, uma ativista condenada a dez anos de prisão), com a esperança de que acabando com ela e com outros dissidentes proeminentes intimidem as bases e paralisem as suas actividades”, disse em 30 de novembro o subdirector para a Ásia da HRW, Phil Robertson.

O Vietname, onde o Estado controla todos os meios de comunicação, ocupa a posição 175 em 180 do índice de liberdade de imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras (RSF).