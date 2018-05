França vai libertar 40 condenados por terrorismo durante este ano e no próximo

O procurador antiterrorismo francês disse na segunda-feira que cerca de 40 condenados por terrorismo vão ser libertados das prisões francesas durante este ano e no próximo, considerando que a reentrada na sociedade dos não arrependidos um “grande risco”.

Francois Molins disse, na segunda-feira, durante uma entrevista na televisão francesa BFM, que a França continua a enfrentar uma ameaça significativa dos apoiantes domésticos do grupo radical autointitulado Estado islâmico.

Molins estimou que estejam entre 600 a 700 franceses nas áreas controladas pelo grupo na Síria e no Iraque, se bem que se admita que vários tenham sido mortos. Avançou mesmo que as autoridades pensam que alguns dos organizadores dos ataques de novembro de 2015, em Paris, estão entre estes mortos no Médio Oriente.

O procurador adiantou ainda que a investigação aos ataques simultâneos na casa de espetáculos Bataclan, a cafés parisienses e ao estádio nacional, que provocaram 130 mortos, deve terminar no próximo ano.