Festas da Camacha em Londres

Começaram hoje as festas da Camacha no salão dos Scalabrini organizadas pelo centro cultural português em Londres e que contam este ano com a presença de um convidado especial, o presidente da Junta de Freguesia da Camacha, Pedro Fernandes.

É pelo 19º ano consecutivo que o centro cultural organiza esta festa no centro de Londres.

No evento encontram algumas dezenas de pessoas oriundas da Camacha entre outras dezenas pessoas provenientes do resto da ilha da Madeira e do continente. O objectivo desta festa é promover o encontro e demonstrar as tradições da Camacha e também conta com um artista convidado para este evento natural da Camacha, o Márcio Amaro.