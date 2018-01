Explosão na Suécia não foi acto terrorista

Duas pessoas ficaram hoje feridas devido à explosão de um objecto na estação de metro Varby gard, perto de Estocolmo, na Suécia, segundo o jornal sueco SVT Nyheter. A polícia já descartou que a explosão seja um acto terrorista, mas abriu um inquérito para investigar uma tentativa de homicídio.

Os feridos são um homem de 60 anos, que está gravemente ferido e hospitalizado em estado crítico, e uma mulher de 45 que sofreu ferimentos ligeiros na cara.

De acordo com as autoridades locais, testemunhas terão visto uma das vítimas (o homem) pegar num objecto do chão que depois explodiu.

O alerta foi recebido cerca das 11h07 horas locais (10 horas em Lisboa). Um perímetro de segurança foi criado em torno do local. A equipa de inactivação de explosivos também se encontra no local.