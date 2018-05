Eleições na Venezuela: Oposição denuncia irregularidades

Dois dos candidatos da oposição denunciaram várias situações que consideram ilegais e desrespeitadoras de um acordo pré-eleitoral. Henri Falcón, ex-apoiante de Hugo Chaves, diz que recebeu mais 350 denúncias. Garantiu que além de abusos no voto acompanhado há compra de votos. Henri Falcón assegura que, a menos de 200 metros das mesas de voto, nos chamados pontos vermelhos (afectos ao poder) estão a proceder à identificação de eleitores que serão recompensados. O candidato fez as declarações depois de ter votado em Barquisimento, Estado de Lara.

Também outro candidato da oposição, Javier Bertucci acusou o governo de comprar votos através do chamado «cartão da pátria» que alegadamente dá acesso a ajudas sociais, depois da passagem pelos denominados pontos vermelhos instalados perto dos centros de votação. Conforme referiu estão a gravar vídeos e a tirar fotografias de modo a documentar as mais de 380 denúncias que recebeu.

Do lado do poder há a garantia que tudo decorre com normalidade. Do lado da oposição há denúncias de irregularidades. O Ministro do Interior e Justiça, Néstor Reverol, que votou em Caracas, disse que não reportou qualquer incidente grave até à altura em que falou. «O processo, assegurou, dá-se com o civismo que nos caracteriza. Há muita gente nas filas para votar e para manter a democracia. É uma evidência ao mundo”. Reverol reiterou que se mantém fechada a fronteira, suspensos o porte de armas e as manifestações públicas