Dois feridos em Inglaterra após atropelamento, autoridades não excluem hipótese de terrorismo

Dois homens ficaram hoje feridos após serem atropelados por um automóvel, em frente a uma mesquita em Birmingham, centro de Inglaterra, que se colocou em fuga, com as autoridades a não excluírem a hipótese de um ato terrorista.

“Neste momento não descartámos a possibilidade de que possa estar relacionado com terrorismo, mas vamos manter uma menta aberta até que esta ato seja investigado mais a fundo”, disse o detective Greg Evans, citado num comunicado da polícia da região de West Midlands.

Os dois feridos, com cerca de 20 anos, foram atropelados por um veículo em Ettington Road, com um a sofrer ferimentos na cabeça, enquanto o outro “estava a andar no local mas com ferimentos”, explicou a polícia.

“A investigação está no início, mas estamos a trabalhar para tentar perceber exactamente o que aconteceu”, disse Greg Evans, que apelou a qualquer pessoa que tenha informações sobre a ocorrência a contactar as autoridades.