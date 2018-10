Detido narcotraficante em Espanha que gozou com a polícia num videoclip

Um dos narcotraficantes mais procurados em Espanha, que participou num videoclipe musical, entregou-se hoje à polícia numa localidade da província de Cádiz (Andaluzia), segundo um comunicado da polícia espanhola.

“Com a sua detenção, a Polícia Nacional desmantelou o mais importante dos clãs dedicados ao tráfico de haxixe que operam na área do Campo de Gibraltar”, informaram as autoridades policiais.

Francisco Tejón ou “Isco”, como é conhecido, foi preso às 7h45 (6h45 de Lisboa) num local da localidade de La Línea de la Concepción (Cádiz), ao lado do enclave britânico de Gibraltar, que tinha sido previamente comunicado pelos seus advogados.

O narcotraficante entregou-se semanas depois de ter protagonizado uma muito falada provocação à polícia, aparecendo em várias cenas de luxo e sexo de um videoclip do cantor de reggaeton de origem cubana Clase A, estabelecido em Málaga, onde foi rodado o filme.

No final de 2016, Francisco Tejón e o irmão, que já está preso, conseguiram escapar de uma operação contra sua organização que resultou na prisão de 30 dos seus supostos membros.

A província de Cádiz tem uma das mais elevadas taxas de desemprego em Espanha (26,86%), está separada de Marrocos pelo Estreito de Gibraltar e concentra 40% da droga confiscada em Espanha.

De acordo com os sindicatos da polícia, há cerca de 30 organizações, que empregam directamente cerca de 3 mil pessoas, a operar ilicitamente na área chamada “Campo de Gibraltar”, com os carregamentos de haxixe a chegarem de Marrocos em barcos que às vezes são descarregados nas praias à luz do dia por traficantes que não parecem recear o confronto com as forças de ordem.