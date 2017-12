Croata condenada a 14 anos de prisão por crimes durante guerra da Bósnia

Uma antiga militar croata, Azra Basic, foi condenada hoje por um tribunal de Sarajevo a 14 anos de prisão por crimes de guerra, a pena mais pesada contra uma mulher por crimes durante o conflito bósnio dos anos 1990.

Azra Basic, 58 anos, foi extraditada para a Bósnia no final de 2016 pelos Estados Unidos, para onde tinha emigrado após o conflito intercomunitário bósnio (1992-95, 100.000 mortos). Tinha sido detida em 2011 a pedido da justiça bósnia.

A ser julgada desde Janeiro, foi considerada culpada de crimes contra civis sérvios detidos em Abril de 1992 na região da cidade de Derventa (norte).

“Este tribunal condena-vos a 14 anos de prisão”, declarou o juiz Sead Djikic, sublinhando “a particular crueldade da acusada” quando cometia crimes.

Azra Basic foi reconhecida culpada de ter matado o detido Blagoje Djuras, espetando-lhe uma faca no pescoço quando ele se encontrava de joelhos e manietado por outros dois detidos, disse o juiz.

Sozinha ou com outros militares, torturou uma dezena de outros detidos, com pontapés, murros, utilizando um bastão de basebol ou desenhando com uma navalha uma cruz na sua pele.