Cinco mortos e 29 feridos em luta de gangues em prisão juvenil no Peru

Pelo menos cinco menores morreram e 29 ficaram feridos durante um confronto entre grupos rivais num centro de reclusão para jovens na cidade de Trujillo, no norte do Peru, revelaram hoje as autoridades locais.

“Não se tratou de um motim. O que aconteceu foi uma luta entre dois gangues rivais”, explicou o director da rede de Centros Juvenis do Poder Judicial do Peru, Julio Magán.

Segundo este responsável, cinco menores morreram asfixiados pelo fumo dos colchões das celas, incendiados pelos dois grupos em combate no Centro Correcional de Menores da Floresta, situado a 50 quilómetros de Lima, capital do país.

O Centro tem capacidade para acolher 80 jovens, mas, segundo as primeiras informações, tem actualmente o dobro dos reclusos, “pelo menos”.

O fogo foi combatido por duas companhias de bombeiros de Trujillo e por membros da polícia local, que tiveram que deitar abaixo paredes das celas para retirar os reclusos. O socorro chegou tarde de mais para quatro jovens, que foram encontrados mortos nas respectivas celas, e para um quinto recluso, que morreu a caminho do hospital.

Vinte e nove feridos foram transportados para hospitais e clínicas na cidade de Trujillo e arredores.