Choque de comboios na Áustria provoca pelo menos um morto e 15 feridos

Pelo menos uma pessoa morreu e outros 15 passageiros ficaram feridos na sequência do choque entre dois comboios na cidade de Niklasdorf, no centro do Áustria, de acordo com a polícia austríaca.

O porta-voz da polícia, Leo Josefus, disse hoje que um comboio atingiu outro por volta das 12h25 locais (13h25 em Lisboa) perto da estação da cidade de Niklasdorf, que fica a 60 quilómetros a norte de Graz.

Josefus referiu que uma pessoa morreu e entre 15 a 20 pessoas ficaram feridas no choque, sendo que as equipas de socorro já estão no terreno.

O porta-voz da polícia sublinhou que a causa do acidente ainda não foi clarificada.