China anuncia que testou com sucesso sistema antimíssil

A China anunciou hoje que testou com sucesso um sistema de defesa antimíssil, numa altura de tensão na península coreana e em que Pequim adota uma política mais assertiva no Mar do Sul da China.

Em comunicado, o Ministério da Defesa chinês disse que o teste alcançou os seus objetivos, sem avançar com mais detalhes.

Este sistema permite destruir um míssil balístico enquanto este voa no espaço e antes de reentrar na atmosfera.

O ministério afirmou que o teste foi “defensivo e não se dirige contra nenhum país”.

A China é o maior aliado diplomático e parceiro comercial da Coreia do Norte, mas aprovou no Conselho de Segurança da ONU várias sanções contra Pyongyang, devido ao seu controverso programa nuclear e de mísseis balísticos.

A relação entre Pequim e o regime dos Kim, outrora descrita como sendo de “unha com carne”, atravessa mesmo o pior período de sempre.

Nos últimos anos, a China tem também expandido a sua presença militar em ilhas artificiais no Mar do Sul da China, que reclama a quase totalidade, apesar dos protestos dos países vizinhos.

As relações entre a China e a India atravessaram também um período de renovada tensão no verão passado, quando soldados dos dois países estiveram frente a frente devido a uma disputa fronteiriça.

Deli e Pequim disputam também a influência no Oceano Indico.