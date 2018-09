Casa Branca diz que acordo de Manafort não tem relação com Trump

A porta-voz da Casa Branca afirmou hoje que a decisão do ex-diretor de campanha Paul Manafort de se declarar culpado e colaborar com o procurador especial Robert Mueller “não tem nada a ver” com o Presidente.

“Não tem absolutamente nada a ver com o presidente ou a sua campanha presidencial vitoriosa de 2016”, afirmou Sarah Sander em comunicado.

“Não tem rigorosamente nenhuma ligação”, disse.

Manafort aceitou declarar-se culpado de duas acusações e colaborar com Mueller, que dirige a investigação à alegada ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016, para evitar um segundo julgamento relacionado com o trabalho de consultoria para um governo e um partido pró-russo da Ucrânia.