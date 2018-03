Carnaval injectou 752 milhões de euros na economia do Rio de Janeiro

O Carnaval do Rio de Janeiro, o mais famoso do mundo, injectou 3 mil milhões de reais (cerca de 752,8 milhões de euros) na economia regional, mais 6,8% que em 2017, anunciou hoje o ministro da Cultura.

Sergio Sá Leitão disse tratar-se de um “aumento significativo, considerando que a inflação no país foi de 2,95% e que a economia cresceu 1% no ano passado”.

De acordo com um estudo divulgado pela Fundação Getulio Vargas, o número de turistas que visitaram o Rio de Janeiro neste ano durante o Carnaval aumentou 7,6% relativamente a 2017, o que representa cerca de 1 milhão de pessoas.

Destes, 124 mil turistas eram estrangeiros, provenientes de França, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Portugal, Holanda, Itália, Suíça e Bélgica, de acordo com os dados oficiais.

Embora a maioria dos turistas estrangeiros tenham sido europeus, as percentagens mais altas de crescimento por país foram registadas pela Argentina e pelo Chile com 22,4% e 13,7%, respectivamente.

“Em média, cada turista estrangeiro gastou cerca de 104 dólares (84,4 euros) por dia e cada turista brasileiro 260 reais (cerca de 65 euros)”, acrescentou o ministro.

O Carnaval também gerou 72 mil empregos, principalmente temporários, numero 6,8% maior do que o registado em 2017.

De acordo com o estudo, o volume de cobrança de impostos também aumentou 6,6%.

“Não se deve investir só em saúde e educação” porque investir em arte e cultura “dá lucro”, disse o governante.

Sergio Sá Leitão referia-se ao apoio financeiro que o Governo brasileiro teve que dar no último momento às escolas de samba do Rio de Janeiro para o Carnaval neste ano, cujo orçamento foi reduzido em 50% por ordem do presidente da câmara, Marcelo Crivella.

“Nós vamos tentar fazer um plano de negócios”, disse ele, porque o Carnaval é “parte da economia criativa do Brasil”, concluiu o ministro.