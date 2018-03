Buscas pelo avião da Malaysa Airlines desaparecido em 2014 terminam em Junho

As autoridades da Malásia indicaram ontem que as buscas pelo avião da Malaysia Airlines desaparecido em 2014, realizadas por uma empresa norte-americana, deverão terminar em Junho próximo.

A decisão foi anunciada numa altura em que os familiares dos 329 passageiros e tripulantes que seguiam a bordo do avião, que fazia a ligação entre Kuala Lumpur e Pequim, assinalam o quarto aniversário do desaparecimento do aparelho, ocorrido a 08 de março de 2014.

Em janeiro, a Malásia impôs à Ocean Infinity, uma empresa norte-americana com sede em Huston (Texas), a decisão de só pagar pelos serviços se houvesse resultados nas buscas do avião desaparecido, em mais uma tentativa para resolver o maior mistério de sempre da aviação comercial.

A decisão do Governo malaio foi tomada precisamente um ano depois de, em colaboração com as autoridades australianas e chinesas, Kuala Lumpur ter dado como terminadas as operações de busca no sul do oceano Índico.