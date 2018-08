Brasil divulga fotos de tribo de índios isolados na fronteira com o Peru

A Fundação Nacional do índio (Funai), órgão que faz a proteção dos indígenas do Brasil, divulgou fotos inéditas de índios isolados na região do Vale do Javari, no Amazonas, que vivem na fronteira entre o Brasil e o Peru.

As imagens mostram um grupo de pelo menos 16 pessoas sentadas em torno de uma plantação de mandioca na selva, e segundo um comunicado da Funai foram tiradas numa expedição de fiscalização que encontrou caçadores e outras ameaças a esses povos na área.

Os registos dos índios isolados foram feitos com o uso de um ‘drone’ (aparelho aéreo não tripulado) entre 16 de julho e 01 de agosto.

As autoridades brasileiras informaram que expulsaram grupos de caçadores que invadiram a área durante uma viagem ao longo de 180 quilómetros por via fluvial e outros 120 quilómetros a pé no meio da selva para inspecionar áreas próximas aos rios Jutaí e Juruazinho.

A expedição fazia parte do projeto de Vigilância da Presença de Índios Isolados no Rio Juruazinho.

O rio Juruazinho é a fronteira entre as reservas indígenas Vale do Javari e Mawetek. A segunda é exclusiva da etnia Kanamari, enquanto a primeira, uma das maiores terras indígenas do Brasil, é habitada por seis grupos étnicos contactados e outros 16 isolados, dos quais onze estão confirmados.

A expedição da Funai teve a participação de polícias e a colaboração de índios Kanamari, que conhecem melhor a região e costumam ser usados como guias.

Segundo a Funai, a equipa encontrou indícios da presença assídua de grupos de caçadores em diversos afluentes do rio Juruazinho e também surpreendeu alguns fazendeiros invadindo terras indígenas demarcadas.