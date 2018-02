Banco Lloyds proíbe aos clientes compra de bitcoins com cartões de crédito

O grupo bancário britânico Lloyds Banking Group anunciou hoje que proibiu aos clientes a compra de bitcoins através do uso de cartões de crédito receando que os investidores fiquem endividados com a queda do valor da criptomoeda digital.

A ordem de proibição entra hoje em vigor e aplica-se a todos os clientes do Lloyds e entidades do grupo: Bank of Scotland, Halifax e MBNA, sendo que a medida não se aplica aos cartões de débito.

De acordo com a imprensa do Reino Unido, muito britânicos compraram a moeda digital quando, no final do ano passado, a cotação atingiu os 16.060 euros por bitcoin.

Nas últimas semanas a cotação registou uma queda de trinta por cento.

O Lloyds receia - se o valor do bitcoin baixe de forma acentuada -- ter de assumir as dívidas dos clientes.

“No Lloyds Bank, no Bank of Scotland, Halifax e MBNA não aceitamos cartões de crédito para transacções (compra) da criptomoeda”, disse um porta-voz do grupo.

As autoridades policiais têm avisado que o bitcoin é utilizado por delinquentes que evitam ser detectados nas investigações e pesquisas sobre operações de lavagem de capitais.

O bitcoin tem como base uma tecnologia criada por um engenheiro conhecido pelo pseudónimo Satoshi Nakamoto, cuja identidade real se desconhece.

O sistema, global e descentralizado permite transacções directas entre utilizadores (compradores), sem intermediários, e que ficam registadas numa base de dados de acesso público.