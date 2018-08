Avião com dois pneus rebentados aterra em segurança em Nova Iorque

Um avião privado que rebentou dois pneus na descolagem do aeroporto de Teterboro, em Nova Jérsia, com destino a Inglaterra, conseguiu aterrar em segurança no aeroporto de Stewart, Nova Iorque.

O aparelho, um Gulfstream IV com 16 pessoas a bordo, aterrou sem problemas depois de andar quatro horas às voltas para gastar o combustível para ficar mais leve e reduzir as hipóteses de incêndio ao tocar na pista com dois pneus vazios.

O ‘rapper’ Post Malone, premiado segunda-feira nos Prémios de Música MTV, era uma das 16 pessoas a bordo do avião.