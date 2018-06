Apple quer aumentar privacidade dos utilizadores da Internet

O grupo Apple anunciou hoje que quer impedir as aplicações e os sítios da Internet de seguir os seus utilizadores, através dos ‘cookies’, observação dirigida em particular ao Facebook, que continua envolvido no escândalo dos dados pessoais.

“Pensamos que os vossos dados privados devem continuar privados”, declarou hoje Craig Federighi, um dos dirigentes da Apple, com a pasta da programação, acrescentando: “Pensamos que vocês devem controlar quem os vê”, acrescentou

Falando durante uma conferência anual de programadores em San José, perto de San Francisco, Federighi disse que “parece que (os ‘cookies’ ligados ao) botão ‘Gosto’ (da Facebook) podem ser utilizados para nos seguir” na internet”, disse.

“Mas durante este ano, vamos acabar com isso”, acrescentou.

Os ‘cookies’ são pequenos blocos de informação trocados entre o aparelho do internauta e o sítio frequentado na internet para que este receba as informações sobre a sua frequência e permitem seguir o internauta de página web em página web.

Por exemplo se um internauta clicar sobre o símbolo ‘gosto’ ou ‘partilhar’ do Facebook colocado num conteúdo (artigo, publicidade) apresentado numa página qualquer, a Facebook recebe informações (anónimas) relativas ao utilizador que clicou.