António Guterres expressa satisfação pela “cimeira histórica” entre Coreias

O secretário-geral da ONU, António Guterres, aplaudiu hoje a “cimeira realmente histórica” entre os dirigentes das duas Coreias, apelando-lhes que transformem os seus compromissos em acções concretas.

Guterres “saúda a coragem e a liderança que conduziram a compromissos importantes”, pode ler-se num comunicado das Nações Unidas, em que o secretário-geral da ONU diz contar com o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, para “implementar-se rapidamente tudo o que eles concordaram”.

“António Guterres está ansioso para ver essas melhorias consolidadas e melhoradas entre os líderes dos Estados Unidos e da República Popular Democrática da Coreia, a serem concretizadas num futuro próximo”, acrescenta-se no documento.

As duas Coreias vão procurar ainda este ano acabar com o estado de guerra de modo permanente, segundo um comunicado conjunto divulgado hoje, no final de uma cimeira histórica, 65 anos após o conflito ter terminado com um armistício.

Os dois vizinhos procurarão com os Estados Unidos e talvez também com a China -- ambos signatários do cessar-fogo, na ausência de um tratado de paz -- “declarar o fim da guerra e estabelecer um regime de paz permanente e sólido”, refere o texto.

Os líderes das duas Coreias, Kim Jong-un e Moon Jae-in, acordaram ainda tomar medidas para a “completa desnuclearização” da península coreana.

“O Sul e o Norte confirmaram a sua meta comum de conseguir uma península livre de armas nucleares através da completa desnuclearização”, refere a declaração conjunta, assinada por ambos os líderes no final da cimeira.