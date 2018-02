Alto dirigente norte-coreano desloca-se à Coreia do Sul para visita de 3 dias

Um alto responsável norte-coreano com funções honoríficas vai deslocar-se à Coreia do Sul na sexta-feira para uma visita de três dias, relacionada com os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, anunciou hoje o governo sul-coreano.

Kim Yong-Nam, que ocupa as funções simbólicas de chefe de Estado, será acompanhado de três responsáveis políticos e de uma equipa de apoio de 18 membros, adiantou o Ministério da Unificação sul-coreano, sem indicar se Kim assistirá à cerimónia de abertura dos jogos programada para o dia da sua chegada.

Em janeiro, a Coreia do Norte anunciou, contra qualquer expectativa, que estava pronta para enviar os seus desportistas aos jogos de Pyeongchang, desencadeando um intenso processo diplomático.

O anúncio surpresa ocorreu numa altura de grande tensão na península coreana devido aos ensaios balísticos e nucleares de Pyongyang e à troca de mensagens apocalípticas e insultos pessoais entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente norte-americano Donald Trump.

Negociações norte-sul permitiram um acordo para a participação de uma delegação norte-coreana nos jogos e a visita de uma delegação de alto nível.