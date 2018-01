Aeroporto JFK cancela voos e Nova Iorque em estado de emergência devido ao mau tempo

Um dos principais aeroportos dos Estados Unidos, o JFK, cancelou hoje todos os seus voos e o governador do estado de Nova Iorque declarou o estado de emergência devido à forte tempestade de neve que se regista na região.

O aeroporto JFK, que serve a cidade de Nova Iorque e é um dos principais pontos de entrada nos Estados Unidos, anunciou, numa mensagem divulgada pela rede social Twitter, que cancelou todos os voos.

A administração do aeroporto referiu que os cancelamentos se devem aos fortes ventos e à tempestade de neve, pedindo aos passageiros que entrem em contacto com as companhias aéreas para reprogramar os seus voos.

“Não é uma tempestade de neve normal, é uma tempestade de neve com ventos de grande velocidade, que criam uma situação grave”, afirmou por seu turno o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, numa conferência de imprensa para actualizar as informações sobre as condições meteorológicas.

O estado de emergência foi declarado para toda a região sul do estado, que inclui a cidade de Nova Iorque e a zona de Long Island, e permite que as autoridades, entre outras coisas, adoptem medidas que precedam as das autarquias locais.

A tempestade de neve começou a cair durante a madrugada na zona costeira de Long Island e Nova Jérsia e, desde às 12:30 horas (em Lisboa), começou a afectar com força a ilha de Manhattan.

A zona mais castigada é do condado de Suffolk, em Long Island, onde o autarca local, Steve Bellone, qualificou a tempestade como “muito perigosa”.

As autoridades da cidade de Nova Iorque decidiram, ainda na quarta-feira à noite, cancelar as actividades nas escolas e na Universidade de Nova Iorque (CUNY).

Em Nova Iorque, espera-se hoje uma temperatura de -4 graus Celsius, com sensação térmica de -13 graus devido aos ventos gelados, sendo que na sexta-feira e no sábado espera-se uma forte descida das temperaturas.

No estado de Nova Jérsia, o governador Chris Christie declarou também estado de emergência em quatro condados da costa atlântica.