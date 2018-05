Quando o assunto são pizzas há uma questão que se impõe: “O segredo está na massa ou no molho?” Para Agostinho Pereira, um dos elementos que integra a Selecção Nacional de Pizzaiolos, não há dúvidas: “O segredo está na massa!” e -- enquanto vai preparando uma das muitas pizzas feitas na hora que os visitantes poderão provar até domingo no Festival Italiano -- acrescenta: “É uma massa fresca, feita por nós”.

A esta Selecção, que representará Portugal no Campeonato do Mundo, no próximo mês de Junho, em Nápoles, juntar-se-á o melhor pizzaiolo madeirense, que será eleito no domingo. O ‘Troféu Regional do Pizzaiolo da Madeira’ é precisamente o ponto alto do festival e decorre entre as 12 e as 18 horas, na Praça Almirante Reis. O título será disputado por cerca de vinte participantes, que irão mostrar ao júri, onde pontifica o chef Rui Rodrigues, os seus dotes nas categorias ‘Pizza Arte’ e ‘Pizza Clássica’.

O vasto programa de eventos deste ‘Festival Italiano’ arrancou esta sexta-feira, com destaque também para a música italiana, e prossegue ao longo do fim-de-semana.

Sábado, dia 12, é dia de partilha, com alguns profissionais a proporcionarem workshops sobre os segredos mais bem guardados da arte da pizza napolitana.

Pelas 14 horas realiza-se um workshop de pizza e um almoço solidário com jovens e crianças da Musicarte e do Centro do Canto do Muro.

O programa prossegue com um ‘Laboratório Permanente de Pizza para Crianças’, uma actividade pensada para os mais pequenos.

A Mercearia dos Avós, que também apoia o festival, vai organizar pelas 15h30 um workshop de massa fresca, ocasião para aprender as técnicas ancestrais de preparação de uma ‘pasta’ única.

A música volta ao final da tarde e dura até noite dentro animando as principais artérias da capital.

No primeiro dia foi visível a afluência ao recinto do festival, sobretudo por parte dos turistas. Segundo o vereador Bruno Martins, que tem o pelouro da Gestão urbanística na Câmara Municipal do Funchal (CMF), são esperadas entre 100 a 200 pessoas.

De destacar ainda entre os convidados do evento, o embaixador da pizza napolitana em Portugal, Antonio Mezzero, e do próprio presidente da Associazione Pizzaiuoli Napoletani in Portogallo (organizadora do evento em parceria com a CMF), Michele Mezzero.