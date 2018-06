Voo da TAP com destino à Madeira foi cancelado e os ânimos exaltaram-se

O voo das 16h05, nomeadamente o TP1687, que saía do Aeroporto de Lisboa com destino à Madeira, foi cancelado pela companhia, deixando os passageiros que iam embarcar frustrados, tendo obrigado mesmo à intervenção policial para que os ânimos dos afectados se acalmassem. A aeronave que trazia as pessoas em causa tratava-se de um Airbus A319, com capacidade para 144 passageiros.

Contactada pelo DIÁRIO, a TAP confirma o cancelamento do voo por “razões operacionais”.

“Dos 140 passageiros deste voo, mais de 100 já viajaram esta noite para o Funchal, os restantes seguirão no primeiro voo da manhã de segunda-feira, dia 11”.