Vista Alegre vai produzir peças comemorativas dos 600 Anos da descoberta da Madeira

A ‘Vista Alegre’ inaugurou, hoje, no Funchal, um ‘show room’ dedicado ao segmento da hotelaria e em que a empresa centenária e líder na gama alta do mercado de louças apresenta os seus principais produtos. Uma inauguração em que estiveram presentes o presidente do governo regional, Miguel Albuquerque e o vice-presidente da Câmara do Funchal, Miguel Gouveia.

João Lucas, representante da empresa, aproveitou o momento para informar que a Vista Alegre pretende associar-se aos 600 anos da descoberta da Madeira, com a produção de peças comemorativas.

O vice-presidente da CMF destacou o facto de a empresa, líder nos eu segmento, “apostar no Funchal”, o que comprova o “potencial de crescimento” da Região.

Um crescimento, no sector do turismo, que foi referido por Miguel Albuquerque que recordou que o ano passado foi o “melhor de sempre”, com mais de 7,5 milhões de dormidas.

O presidente do governo regional elogiou a empresa, que se associou à Bordalo Pinheiro, outra marca de referência e conseguiu superar os problemas da crise. “Foi muito bom terem mantido os postos de trabalho”, sublinhou.