Visita ao Museu de História Natural celebra Dia da Terra

A associação ambientalista Zero promove amanhã, entre as 10h00 e as 12h00, uma visita de estudo guiada e gratuita ao Museu de História Natural do Funchal (Rua da Mouraria), incluindo o aquário, a exposição ‘Darwin e a dinâmica dos solos’ com passagem pelos jardins de plantas aromáticas. Esta acção, organizada em parceria com o grupo de geografia da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco e a Câmara Municipal do Funchal, visa celebrar o Dia da Terra.

“Será uma campanha de sensibilização para a valorização e preservação do nosso planeta Terra, único no Sistema Solar e no Universo mais próximo. Esta actividade está aberta também ao público em geral de acordo com a capacidade limite e de segurança das instalações citadas bem como aos elementos da organização do evento”, refere Joaquim Guerlixa, representante da Zero na Madeira, em nota enviada à comunicação social.