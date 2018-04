Visconde Cacongo participa em PDW ‘Cultural Heritage’ na Grécia

No âmbito do projecto eTwinning decorre, entre os dias 19 e 21 de Abril, um evento europeu de formação denominado PDW ‘Cultural Heritage’, em Salónica, na Grécia, que a Escola Visconde Cacongo irá participar.

O encontro conta com a participação da etwinner madeirense Rubina Silva — Eb1/PE Visconde Cacongo, a qual integra a comitiva portuguesa constituída por outros seis elementos.

Os principais objectivos deste PDW são: Combinar as questões do património cultural com a educação; destacar como os alunos podem descobrir e interagir com o património cultural da Europa, reforçando um sentimento de pertença a um espaço comum europeu e preparar os professores para explorar o potencial do património cultural nas escolas e nas suas actividades eTwinning.