Vinte alunos do secundário ocupam férias com estágios científicos no CQM

Vinte alunos do ensino secundário, do 10º aos 12º anos, vão realizar estágios científicos no Centro de Química da Madeira (CQM).

Os estágios inserem-se no âmbito da 22.ª edição do programa ‘Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2018’ e irão decorrer de 2 a 6 de Julho, nos laboratórios do Centro, tendo por objectivos divulgar as áreas científicas da Química e da Bioquímica, incentivar os estudantes ao estudo das ciências e divulgar os projectos de investigação científica em curso no CQM.

Este ano, os estágios englobam experiências de electroquímica, o estabelecimento do padrão volatómico urinário de pacientes oncológicos, a extracção e separação de pigmentos a partir de frutos, folhas e flores. Englobam, ainda, a síntese de nanopartículas e a utilização de nanomateriais como veículos para o transporte de DNA para o interior de células.

No decorrer destes estágios, os estudantes terão contacto directo com os projectos de investigação na área dos produtos naturais e nanomateriais actualmente em desenvolvimento no CQM.

O programa ‘Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2018’ tem o apoio financeiro da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, sendo gratuito para os participantes (inclui almoço e possibilidade de alojamento para alunos deslocados).