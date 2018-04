Vento volta a condicionar aeroporto da Madeira e diverge voos para o Porto Santo

O voo U2 7603 da Companhia Easyjet com destino à Madeira não consegui aterrar no aeroporto Cristiano Ronaldo. A chegada estava prevista para as 9h05 desta manhã, mas devido às fortes rajadas de vento, o avião acabou por voltar ao aeroporto de Lisboa, de onde tinha saído hora e meia antes.

Além deste cancelamento, outros dois voos foram divergidos para o Porto Santo, o TO4650, operado pela Transavia, vindo da cidade do Porto e outro da Thomson Airways, que vinha de Birmingham.

A tentar uma aterragem segura estão duas aeronaves: o TP1679 proveniente de Lisboa e o E4902, de Toulouse, que esperam uma aberta para poderem aterrar em Santa Cruz.