“Vamos lançar rapidamente o concurso [para o Novo Hospital]”

O presidente do Governo Regional reagiu à aprovação do Novo Hospital da Madeira, esta quinta-feira em Conselho de Ministros: “Temos tudo preparado para abrir o concurso e assumir os 50 e tal %, incluindo as expropriações, e lançarmos o concurso para o hospital”, disse Miguel Albuquerque ao DIÁRIO à margem da cerimónia de entrega das Medalhas de Mérito Turístico, esta manhã, na Fortaleza do Pico.

O chefe do executivo madeirense assegura que o Governo Regional vai “tentar fazer tudo para abrir [o concurso] já no mês do Outubro”. Mais: “Vamos lançar rapidamente o concurso, não tenho dúvida” mas “temos que ver qual é o documento que vem no Conselho de Ministros”.

Como este é “um concurso que tem grande complexidade”, o Presidente do Governo Regional prefere não fazer outras previsões: “O concurso demora, tem uma grande complexidade. O meu compromisso é que o concurso do Novo Hospital é aberto antes do fim do mandato”, conclui.

Apesar da informação ainda não ser oficial, o DIÁRIO sabe que o Novo Hospital da Madeira já foi aprovado como Projecto de Interesse Comum, esta manhã, em Conselho de Ministros. Neste momento, a reunião ainda decorre em Lisboa, com outros assuntos na agenda.

Recorde-se que com esta aprovação, a República vai comparticipar a construção e aquisição de equipamentos para a nova unidade de saúde regional, em cerca de 50%.